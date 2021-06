Rick Evers: 1 miljoen mensen 1 euro

Wat nou als één miljoen mensen mij één euro geven. Dat dacht Nathalie de Jong, een veertigjarige vrouw die vastloopt op de huizenmarkt. Zoals zovelen tegenwoordig. De huren rijzen de pan uit, wachttijden zijn dramatisch lang en koopwoningen zijn al verkocht voordat ze op Funda komen. Kortom, ellende. En eigenlijk zit er niets anders op dan bij de pakken neerzitten.

Of creatief zijn dus, zoals Nathalie, die een crowdfundingsactie is gestart. Niet voor de arme kindjes in Afrika, niet voor verwaarloosde cavia’s, maar voor haarzelf. Je moet het maar durven. De reacties op social media zijn dan ook niet mals. ‘Ga werken voor je geld’, zegt de een. ‘Je hebt toch een dak boven je hoofd, zeurpiet’, zegt een ander. ‘Wel geld voor tattoos, piercings, een konijn en een hond’, zegt een derde.

Kortom, de weg naar het miljoen is nog lang voor onze creatieve bedelaarster. Maar omdat ik toch nieuwsgierig werd, keek ik even op haar donatiepagina. En wat denk je: dik zesduizend euro opgehaald. Weliswaar nog lang geen miljoen, maar toch. Zesduizend euro. Daar koop je in noordoost Groningen bijna een vrijstaand huis voor. En in Amsterdam kun je voor dat bedrag twee maanden een studentenkamer huren.

Het bedrag was natuurlijk nog veel hoger geweest als Nathalie er iets leuks aan had gekoppeld. Want wat krijgen de donateurs nu terug voor hun geld? Niets, nada, noppes. En op een uitnodiging voor de housewarming hoeven ze ook niet te rekenen, want een miljoen bezoekers in huis mag nog niet van Mark en Hugo. We zitten nu op vier, geloof ik.

Daarom doe ik het anders. Want uiteraard ben ik geïnspireerd door het geld, ehhh haar verhaal. Dus allerliefste, trouwe lezer, wil jij één euro aan mij overmaken? Dan beloof ik dat ik volgende week weer een goede column schrijf.