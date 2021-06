Rhedense theatervoorstelling over onzichtbare armoede

DIEREN / VELP – De voorstelling Bij Mij Thuis, speciaal gemaakt voor de gemeente Rheden, gaat over het thema ‘onzichtbare armoede’. Het stuk is op zaterdag 19 juni te zien in het theater van Studio26 in Velp en vrijdag 25 juni in Theothorne in Dieren. Het is een voorstelling voor jongeren, die ook zeker voor volwassenen de moeite waard is.

De voorstelling neemt een kijkje achter de voordeur van drie jongeren. Drie vrienden die niet voor elkaar willen onderdoen en de schijn hoog houden dat er bij hen thuis niks aan de hand is. Maar dan blijkt dat armoede verschillende gezichten heeft: niet alleen financiële armoede, maar ook armoede als een tekort aan aandacht binnen het gezin, of minder sociale contacten, doordat iemand bijvoorbeeld niet naar de sportclub kan.

Het thema onzichtbare armoede is een lastig onderwerp, niet alleen onder jongeren. Niemand komt er graag voor uit dat geld een probleem is. Toch heeft in Nederland gemiddeld genomen één op de vier jongeren hiermee te maken. Dit betekent dat iedereen wel iemand kent die te weinig geld heeft en zich daar vrijwel continu zorgen over maakt.

Cultuurbedrijf RIQQ heeft Theater AanZ benaderd om met een aantal Rhedense jongeren in gesprek te gaan over dit onderwerp. Theater is een mooi middel om moeilijke dingen bespreekbaar te maken. Op basis van deze verhalen heeft het theatergezelschap de voorstelling Bij Mij Thuis gemaakt. De boodschap is om juist over dit soort problemen te praten, ook al is dat lastig. Na de voorstelling vindt een gesprek plaats met de acteurs en het publiek.

Bij Mij Thuis is mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden en de Dullertsstichting. Tickets kosten 12,50 euro, maar mensen die weinig te besteden hebben, kunnen voor 2,50 euro komen kijken. De voorstelling is op zaterdag 19 juni om 16.00 en 20.00 uur te zien bij Studio26 in Velp en op vrijdag 25 juni om 16.00 en 20.00 uur in Theothorne in Dieren. Kaartjes reserveren kan via www.cultuurbedrijfriqq.nl.