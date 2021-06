Rheden gaat ook voor Méér Muziek in de Klas

GEM. RHEDEN – Op donderdag 17 juni tekenden Rhedense vertegenwoordigers het Regionale MuziekAkkoord Gelderland-Midden. Het Regionaal Akkoord is de basis voor regionale en ook lokale ontwikkelingen. In Rheden gaan de muziekverenigingen en de scholen meer met elkaar samenwerken, kunnen kinderen vaker optreden en worden leerkrachten geïnspireerd door professionele muziekdocenten.

Voor dit feestelijke moment kregen alle basisscholen uit de vijf deelnemende gemeenten een digitale les bodypercussie aangeboden. Leerlingen gingen aan de slag met ‘Trepak’ uit de Notenkrakersuite van Tsjaikovski. Na een korte instructie speelden ze mee met een opname, gemaakt in het concertgebouw van Amsterdam met Percossa en Phion.

De Rhedense vertegenwoordigers ondertekenen dit MuziekAkkoord om ieder kind een kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. “Muziek is belangrijk in de vorming en ontwikkeling van creativiteit, talent en sociale vaardigheden, het zorgt voor betere schoolprestaties. En zo helpen we kinderen zich voor te bereiden op de maatschappij van de toekomt. Zo’n toekomst gunnen we elk kind.”

Het Regionaal MuziekAkkoord Gelderland-Midden werd ondertekend in Musis Arnhem door Gemeenten Overbetuwe, Renkum, Lingewaard, Rheden en Arnhem. Op 10 mei werd het concept akkoord al aangeboden aan Koningin Máxima in Radio Kootwijk. Aanwezig waren (op de foto van links naar rechts): Jan-Willem Sonderlo (Dierens Harmonie Orkest), Jessica Harmsen (Cultuurbedrijf RIQQ) Liesbeth van de Beeten (Directeur Kindcentrum De Wensvogel Dieren), Jet Smeets (Directeur Cultuurbedrijf RIQQ), Marc Budel (Wethouder Cultuur Rheden), Ap Lammers (Kiwanis Rheden én Ambassadeur Méér Muziek in de Klas voor Rheden).

Foto: Jikke Fotografie & Vormgeving