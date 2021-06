Rheden een stukje duurzamer

RHEDEN – De gezamenlijke inkoopactie voor energiemaatregelen in de gemeente Rheden, begin dit jaar, is een groot succes. Bijna 900 huiseigenaren maakten al gebruik van de advies- en inkoopactie, waarmee zij hun woning hebben verduurzaamd.

Sinds de start hebben bijna 900 woningeigenaren zich laten informeren over het verduurzamen van hun woning en hebben 360 van hen deel genomen aan de inkoopactie. 355 huishoudens hebben één of meerdere offertes aangevraagd. De inkoopactie leidt tot een jaarlijkse energiebesparing van 26.946 euro en 77.762 kg CO2 emissiereductie. Dat is vergelijkbaar met het energiegebruik van ruim 10 huishoudens. Dit jaar was er vooral veel animo voor de hybride warmtepomp