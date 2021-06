Rhavy uit Velp vindt explosief en mag granaat laten ontploffen

VELP De 15-jarige Rhavy heeft donderdagmiddag 17 juni een explosief gevonden nabij de Biljoenvijver in Velp. De jongen zat met zijn voeten in het water toen hij wat voelde. Na na het bekijken zag hij direct dat het om een Engelse Brisant granaat ging en schakelde de hulpdiensten in.

De politie kwam ter plaatse en die schakelde de EOD in. Vanwege het type explosief werd besloten om het niet vervoeren en direct tot ontploffing te brengen.

Na onderzoek en het klaarmaken van de springstof om het explosief te laten exploderen, mocht Rhavy op de ‘plofknop’ drukken.Als dank kreeg de jongen een scherf mee voor in zijn vitrinekast. Volgens de politie en explosieven opruimingsdienst heeft de jongen erg goed gehandeld.

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink