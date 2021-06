Retrospectief: St. Andreaskerk, Brummen

Op 18 oktober 2021 is het zestig jaar geleden dat de toen nieuwe Rooms Katholieke kerk van Brummen door kardinaal Alferink werd ingewijd. Het was de nieuwe kerk die in plaats kwam van de oude kerk, die 17 oktober 1838 werd ingewijd. De heilige Andreas werd de patroonheilige van de parochie.

De Parochie Brummen werd pas in 1843 zelfstandig. Daarvoor vielen de gelovigen onder de parochie Eerbeek. Pastoor Hoppenrijs van Eerbeek, die tevens Brummen verzorgde, werd tot grote vreugde van de Brummenaren aangesteld tot herder van hun kerk. De katholieke parochie telde toen vierhonderd zielen.

De eerste kerk deed vele jaren dienst totdat pastoor Smit in 1953 werk maakte om de oude kerk te gaan restaureren of nieuw te bouwen. De oude kerk was ook te klein. Er waren nu inmiddels 800 zielen. Jaarlijks nam het aantal toe. Er waren plannen om twee zijvleugels hierbij aan te bouwen. De bisschop adviseerde het kerkbestuur om nieuw te bouwen. Maar de schrik was groot toen zij hoorden hoeveel een nieuwe kerk ging kosten. Na vele besprekingen kwam de kostenbegroting uit op ruim 200.000 gulden! Ruim 21.000 gulden moesten de parochianen zelf bijdragen. Erg veel geld in die tijd.

De bouw begon in 1960. De oude kerk was inmiddels zo vervallen geraakt dat het gewelf naar beneden kwam. De Hoogmis was juist afgelopen. Als het onder de mis was gebeurd was de pastoor dood geweest. Het was niet langer verantwoord om hier nog diensten te houden, maar de nieuwe kerk was ook nog niet gereed. Het kerkbestuur moest een noodbehuizing zoeken. Dat werd gevonden in café-restaurant Concordia. Zes weken hebben de parochianen zich zo moeten redden. Eindelijk was het op 18 oktober 1961 zover dat de nieuwe kerk in gebruik kon worden genomen.

De afbraak van de oude kerk zou echter nog 3.5 jaar op zich laten wachten. Pas in 1965 ging het oude geloofshuis tegen de vlakte. Zeer velen hebben de afbraak van hun geliefde oude kerkje betreurd.

Door de sterke terugloop van de kerkbezoekers besloot het bisdom enige jaren geleden om de kerk te sluiten. Het kerkgebouw, dat inmiddels ook wel voor andere concerten en festivals werd gebruikt, werd verkocht en heeft kort geleden een nieuwe bestemming gekregen. De toren is wel behouden gebleven.