Retrospectief: Hotel Brinkhorst in Ellecom

Ellecom had in de negentiende eeuw grote aantrekkingskracht op toeristen. Vakanties speelden zich in die jaren nog voor een belangrijk deel af in eigen land en de omgeving van de Veluwezoom was flink in trek. Ellecom kende twee hotels en meer dan een handvol pensions. De notabelen en beter gestelden – vakantie bestond nog amper voor Jan met de pet – genoten van de rust, schone lucht en goede verzorging. Maar ook de doorgaande rijksweg, waarlangs handelsreizigers door het land trokken, zorgde voor een behoefte aan logies en maaltijden.

In 1850 liet de familie Brinkhorst aan de Zutphensestraatweg in Ellecom een logement bouwen, in die tijd omschreven als ‘eenvoudig’. Dat logement Brinkhorst kreeg later, in 1893, een extra verdieping en ging daarna als hotel verder. Het kreeg in 1865 al wel zelfs een eigen halte voor de stoomtreinen op het tracé Arnhem-Zutphen.

Naast de trein werd in die tijd ook nog veel gebruik gemaakt van paarden en koetsen. En ook daarvoor bood Brinkhorst onderdak. Het is tegenwoordig zelfs het enige dat nog rest van het hotel, want toen hotel Brinkhorst in 1979 werd gesloopt omdat het hotel amper liep en het restaurant in de bijgebouwen juist steeds beter, bleef alleen de paardenstal staan. Inderdaad; de huidige De Peerdestal. Toen niet alleen bekend als restaurant, maar ook als dancing, ‘stropdas verplicht, heren!’

Zover was het nog lang niet toen deze foto werd gemaakt in 1946. De oorlog lag achter ons, de wederopbouw was in volle gang. Nog steeds maakte men tripjes in het binnenland en verbleef men nog steeds in familiehotels en pensions. En wat zag Brinkhorst – toen al lang niet meer van de familie Brinkhorst – er in die jaren aanlokkelijk uit, als ANWB goedgekeurd Bondshotel en met z’n lonkende witte houten terrasmeubilair voor de deur.

In de jaren zestig zou dat snel veranderen. Vakanties waren voor veel meer mensen bereikbaar en het zonnige buitenland lonkte. Een voor een sloten de pensions, hotels en jeugdherbergen. Vaak werden er nog een tijdje gastarbeiders of vluchtelingen ondergebracht, maar de branche was feitelijk ten dode opgeschreven. En het fenomeen Bed & Breakfast moest nog uit Engeland overwaaien.