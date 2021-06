Retrospectief: De Vrijwillige Landstorm Brummen

Deze week in deze rubriek een foto van de uitreiking van het vaandel aan de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Dat gebeurde op vrijdag 22 maart 1926 op het toneel van Zaal Concordia in Brummen.

De Vrijwillige Landstorm werd kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 opgericht, toen mannen zich vrijwillig aanmeldden bij het Nederlandse leger voor het verdedigen van ons land. Nederland wilde neutraal zijn tijdens die oorlog – en bleef dat uiteindelijk ook – maar mobiliseerde wel het leger. Mannen zonder mobilisatiebestemming wilden toch hun land dienen en voor hen werd in december 1913 de Landstorm in het leven geroepen. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de Vrijwillige Landstorm uitgebreid met Buitengewone Vrijwilligers tijdens de socialistische revolutiepoging in Nederland in 1918. Deze vrijwilligers vormden samen de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.

In de jaren die volgden vormde de Vrijwillige Landstorm een maatschappelijk tegengewicht tegen revolutionairen uit de linkse hoek. De organisatie kreeg als doel ‘Steun te geven aan het Wettige Gezag’ – de Nederlandse regering – en groeide in 20 jaar tijd tot een organisatie met bijna 100.000 leden. In zo’n 1.300 steden en dorpen bestond een afdeling van de Vrijwillige Landstorm. Zij oefenen in het schieten met een geweer. Als ze er zelf tenminste een hadden, anders kregen ze een piek, een soort speer, uitgereikt. Er was een sterk groepsgevoel en jaarlijks werden landdagen gehouden waar tienduizenden landstormers op af kwamen. Op 19 juni 1931 werd bij de Engelenburg in Brummen zo’n landdag gehouden, waar zelfs Koningin Emma bij aanwezig was.

De Vrijwillige Landstorm vocht in 1940 mee met het Nederlandse leger tegen de binnenvallende troepen van Hitler. Honderden vrijwilligers sneuvelen tijdens deze gevechten. Direct na de bezetting werd de Vrijwillige Landstorm opgeheven door de Duitse overheers. In 1948 werd als vervanging de Nationale Reserve opgericht.

Zoals gezegd ontving de afdeling Brummen in 1926 haar vaandel. Dat gebeurde in Concordia. Op de foto staan v.l.n.r.: G.P. Troost, B. Hartelman, zaal-eigenaar M. Timmer, H. v.d. Heerden, Ridder van Huissen van Kattendijke, J.W. Schoonman. Luitenant-Kolonel N.J. Lavaleye, Jhr. Coehoorn van Sminia, burgemeester Van Limburg Stirum, M. de Roo, L.M. Baron van Boecop, Baron van Sijtzama, M. Pels Rijcken en F. van Marle.