Retrospectief: Biezemanboerderij in Loenen

Tot 1967 stond op de hoek Reuweg-Horstweg dit oude boerderijtje. In de laatste periode woonde hier Hendrik Biezeman met zijn gezin. Het boerderijtje moet zo’n 150 jaar geleden zijn gebouwd, toen de wegen niet de breedte hadden van tegenwoordig. Het is niet bekend wie het gebouwd heeft. Voor de familie Biezeman woonde hier Hendrik van de Kragt, die vanaf De Bruisbeek kwam en later gingen wonen aan de Slatsdijk.

Het boerderijtje heeft veel bewoners gehad. Zo ook de familie Marinus Modderkolk en Schoenmaker Baks. Vanaf de Horstweg stapte men zo binnen bij Baks binnen als men schoenen wilde hebben of laten repareren. Men deed in die tijd veel langer met de schoenen, omdat deze alleen op zondag werden gedragen. De schoenen moesten verscheiden keren voorzien worden van (leren) zolen. Nieuwe schoenen kocht men maar zelden, daar was immers geen geld voor. Klompen waren veel goedkoper.

Schoenmaker Baks kreeg het druk in het huisje en wilde gaan uitbreiden. Op deze plek was geen mogelijkheid en zocht daarom mogelijkheden aan de Eerbeekseweg, waar hij een winkel en woonhuis bouwde. Johan Janssen nam later de zaak over. Omdat hij geen opvolger had, moest hij deze sluiten. De winkel heeft daarna verschillende bestemmingen gehad. Tot voor een paar jaar was hier IJssalon Klomp in gevestigd.

Hendrik Biezeman, die van de boerderij aan de Horstweg (’t Veenhuis van familie van Oene) kwam, kocht het boerderijtje van Hendrik de Kragt. Zijn vader, Willem Biezeman, ging met echtgenote in het schuurtje wonen. Vaak werden deze schuurtjes het bakhuus of koakhuus genoemd. Biezeman boerde op deze plek, hoewel hij maar weinig grond had bij dit boerderijtje. Hij woonde in een driehoek die was omsloten door de Horstweg, Reuweg en een zandweg (Weverstraat). Wel had hij op verschillende plekken in het dorp wei- en akkerland. Daarbij ging hij er met paard en wagen er op uit om wat extra’s te verdienen.

In 1967 verkocht Biezeman de gronden van de driehoek aan de gemeente, die er flink aan verdiende door het als bouwpercelen te verkopen. Hij hield een perceel voor zichzelf, waar hij in een nieuw huis ging wonen.

De gehele driehoek is nu volgebouwd. Op de plek van de boerderij kwam een bungalow die Harm Kruitbosch hier liet bouwen. Nu woont hier de familie Tiedink.