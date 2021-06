Repair Café in Velp

VELP – Zaterdag 26 juni is het Repair Café in buurthuis de Poort in Velp weer geopend. Alles wat onder de arm meegenomen kan worden, kan ter reparatie worden voorgelegd aan de vrijwilligers. Zaken als tv’s en koelkasten zijn niet geschikt. Het Repair Café opent om 14.00 uur, de laatste reparatie wordt om 15.45 uur ingeschreven.