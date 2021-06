HOOG-KEPPEL – Donderdag 1 juli is er weer een Repair Café in Hoog-Keppel. Er zijn vrijwilligers aanwezige die handig zijn op het gebied van textiel, houtbewerking, huishoudelijke apparatuur of andere (elektrische) apparaten. Ook een broek korter laten maken of een knoop aan een blouse zetten, kan bij het Repair Café.

Het Repair Café in Hoog Keppel wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden in de huiskamer van de Stichting Welzijn aan de Burg. van Panhuysbrink 1e. De openingstijden zijn van 9.30 uur tot 12.00 uur. Het Repair Café is een activiteit van de Stichting Welzijn Drempt Hummelo & Keppel

www.swdrempthummelokeppel.nl