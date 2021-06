Rebelle Sportclub van het Jaar in Rheden

DIEREN – De Dierense volleybalvereniging REBO ERA Makelaars / Rebelle mag zich een jaar lang Sportclub van het Jaar in de gemeente Rheden noemen. Dit is het resultaat van de verkiezing die werd georganiseerd door Rabo Club Support.

De volleybalvereniging is ontzettend blij met de titel. “We zijn een relatief kleine vereniging, die draait op een groep enthousiaste vrijwilligers vol leuke initiatieven. Helaas gooide corona dit jaar roet in het eten, maar dat weerhield onder andere de activiteitencommissie er niet van om de leden op allerlei manieren bij elkaar te brengen. Zo werden er diverse activiteiten georganiseerd om onze hechte verenigingsband vast te houden”, meldt de vereniging. “Ook de Technische Commissie heeft niet stilgezeten dit jaar. Er werd veel gepuzzeld om de leden binnen de coronamaatregelen toch aan het volleyballen te houden. Gelukkig konden we in samenwerking met de beachvolleybalcommissie terecht op onze beachvolleybalvelden en kan er toch getraind worden door alle leden.”

“Dat maakt onze vereniging zo bijzonder. We proberen zelfs in deze tijd zoveel mogelijk binding met de leden te houden. En dat wordt gezien de stemmen ook gewaardeerd door de leden die zelf ook actief betrokken zijn en zelf met initiatieven komen. Het verenigingsgevoel zijn we echt nog niet kwijt en met deze prijs op zak zullen wij er ook komend jaar voor zorgen dat we dit nog extra zullen gaan uitstralen”, aldus een trots REBO ERA Makelaars / Rebelle.