Rally Lomivé

LOENEN – Op zondag 11 juli houdt de Loenense ondernemersvereniging Lomivé een rally voor de ondernemers van Loenen. De rally rijdt men in eigen auto en team. Voor deze puzzelrit mogen de leden een eigen team samenstellen van verschillende ondernemers. Bij de start worden er boekjes uitgedeeld met vragen en routes. Dit zijn kennisvragen en puzzelvragen over iets dat de deelnemers onderweg tegekomen. Onderweg is er ruimte voor een hapje en een drankje. De rally wordt afgesloten met een diner. Deze rally stelt Lomivè ook open voor Loenense ondernemers die nog geen lid zijn van Lomivé en kennis willen maken met deze Loenense vereniging. Iedere ondernemer mag één partner of familielid meenemen. Aanmelden voor 1 juli via loenen.nu/lomive-leden/rally