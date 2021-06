Pumptrack in Rheden feestelijk geopend

RHEDEN – Zaterdag 29 mei werd de gloednieuwe pumptrack in Rheden officieel geopend. Het idee voor de pumptrack ontstond toen Mees Schmelter (9 jaar) met een plan voor een nieuwe skateplek in Rheden aanklopte bij wethouder Sport Marc Budel. Samen met zijn klas maakte hij tekeningen. Het moest vooral een plek zijn om te skaten en steppen, die voor veel leeftijden geschikt is. Wethouder Marc Budel ging er mee aan de slag. “Samen met de sportclubs in Rheden hebben we dit initiatief verder uitgewerkt vanuit de Open Club-gedachte. De clubs hebben via deze samenwerking hun vereniging opengesteld voor meer doelgroepen en de pumptrack is één van de nieuwe vormen van sporten en bewegen in de Zuidflank die voor iedereen toegankelijk is.” De Provincie Gelderland en sportcentrum Papendal maakten het project financieel mogelijk. De baan is vrij toegankelijk: iedereen kan er op elk moment terecht met skates, skateboard, step, BMX, mountainbike, (loop)fiets en zelfs rolstoel.

Foto: Han Uenk