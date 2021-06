Programma d’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival

ANGERLO – Een muzikaal evenement voor de hele familie. Dat wordt het d’n Uutkiek & Mietvelder Openluchtfestival, dat op zaterdag 11 september voor het eerst haar poorten opent op camping Mietvelder in Angerlo. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend feest gaat worden met op zondag 12 september het Olde Trekkers Kieken.

Het d’n Uutkiek en Mietvelder Openluchtfestival wordt een weekend dat ‘bruist van dampende gezelligheid en entertainment en waarbij muziek en het familiegevoel troef is’, belooft de organisatie. “De (vergeten) groep 50-plussers komt tijdens het festival muzikaal ruimschoots aan haar trekken, waarbij de jonge generatie beslist niet wordt vergeten.” Zo zijn er optredens van feestband Hike, de classic rock formatie Jjett en de Back to the 60’s, 70’s en 80’s band Flashback.

Het programma voor zaterdag 11 september begint om 15.30 uur. Dankzij Jjett wordt een swingende classic rock ‘n roll-middag neergezet. Vanaf 20.30 uur is het de beurt aan Hike, misschien wel de populairste feestband van Nederland. Dit toporkest staat al jaren aan de top van het Nederlandse covercircuit en werd meerdere malen door Party Awards uitgeroepen tot de populairste feestband van Nederland.

Kaarten voor deze dag (vanaf 16 jaar) zijn vanaf 23 juli in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café d’n Utkiek en Angerlo Vooruit in Angerlo, bij Sportcenter BodyControl in Doesburg en cafetaria de Papegaai in Loil. In de voorverkoop kost een kaartje 15 euro, aan de deur (indien nog beschikbaar) 17 euro.

Zondag 12 september is het Olde Trekkers Kieken, dat wordt gehouden onder auspiciën van De Oude Trekker Motorenvereniging Gelderland, www.otmv-gelderland.nl. Bezoekers kunnen zich tussen 11.00 en 17.00 uur vergapen en hun hart ophalen aan trekker-nostalgie, passie en techniek.

Tussen 12.30 en 17.00 uur treedt bovendien de band Flashback op. Deze band staat voor aanstekelijke meerstemmigheid, stevige rocksolo’s en prachtige ballads en dansmuziek uit de jaren zestig, zeventig en tachtig.

Op het terrein is een gezellig terras, waar een hapje en drankje verkrijgbaar zijn en eventueel zelfs een dansje gemaakt kan worden. Voor de kleintjes is er een springkussen. De entree is deze dag gratis.

Camping Mietvelder is te vinden aan de Ganzepoelweg 12 in Angerlo.