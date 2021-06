Première Rode Kruis-film op Doesburg Vertelt

DOESBURG – Op dinsdag 1 juni focust het online verhalenplatform Doesburg Vertelt op een van de oudste verenigingen van de stad. De vijfde editie van 2021 bestaat uit een minidocumentaire over de Doesburgse afdeling van het Rode Kruis. Die bestond afgelopen jaar 150 jaar en had voor dat jubileum allerlei activiteiten gepland, waaronder een filmdocument door HetHuisDoesburg.

Een groot deel van die geplande activiteiten werd vanwege corona afgelast, maar de productie van een historisch overzicht op video kon wel doorgaan. Onderzoeker Henk IJbema van HetHuisDoesburg en huiscineast Maarten Lindner van LiViPro Media sloegen de handen ineen en zorgden voor een mooie minidocumentaire, die mede mogelijk is gemaakt door de gemeente Doesburg. De film gaat op dinsdag 1 juni om 12.00 uur in première op de website van Doesburg Vertelt.