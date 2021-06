Politie peilt mening inwoners gemeente Rheden

VELP – De politietruck van team IJsselwaarden dook vorige week op verschillende plekken in de gemeente Rheden op. Gewapend met enquêtes kwamen zij letterlijk naar de inwoners van de gemeente Rheden toe.

Met de actie wilde de politie peilen wat de inwoners van de gemeente Rheden belangrijk vinden. Vragen als hoe zij over de politie denken, waar moet de politie aandacht aan geven en welke overlast wordt ervaren, kwamen in de enquête aan bod. De vele politie op straat en de grote politietruck trokken veel bekijks.

Op woensdag stond de truck in de Emmastraat in Velp. Politieagenten gingen het gesprek met voorbijgangers aan en nodigden hen uit om de enquête in te vullen in het Mobile Media Lab in de politietruck. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Vele Velpenaren grepen gelijk even de kans aan om een praatje te maken met de wijkagent. Donderdag 3 juni hadden al 400 mensen de enquête ingevuld tot vreugde van de agenten. “We gaan de resultaten verwerken en zullen de uitslag ook zeker met u delen. Samen werken aan een veilige leefomgeving, fijn dat u daaraan heeft meegewerkt”, liet het team na afloop via Facebook weten.

Foto: Cynthia Vos