Politie op bezoek bij Pippeloentje

LOENEN – Peuterspeelzaal Pippeloentje in Loenen werd onlangs bezocht door Wijkagent Fatma Tepeli. De wijkagent leerde de kinderen hoe het is om politieagent te zijn. Zo werd een van de leidsters in de handboeien geslagen en werd de lichtkogel gedemonstreerd. Fatma gaf de peuters een echte politietraining met onderdelen als vingerafdrukken afnemen en het afleggen van een behendigheidsparcours. Ook mochten ze in een echte politiebus zitten. De peuters vonden dit alles erg leuk, zeker toen de zwaailichten werden aangezet.