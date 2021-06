PlusBus Rheden/Rozendaal gaat weer rijden

RHEDEN/ROZENDAAL – Na ruim 7 maanden van stilstaan gaat de PlusBus Rheden/Rozendaal op maandag 7 juni weer rijden. De planning is vanaf dinsdag 1 juni weer bereikbaar tussen 9.30 uur tot 11.30 uur via tel. 026-370707. Het is ook mogelijk om via het bestelformulier op de website of per e-mail een rit te plannen.

Uiteraard zullen nog wel de veiligheidsregels, zoveel als mogelijk is, in acht moeten worden genomen. Er mogen niet meer dan twee passagiers tegelijk worden vervoerd in een bus. Passagiers en chauffeurs moeten nog steeds mondkapjes dragen. Deze zullen door de passagiers zelf aangeschaft moeten worden. Wie geen mondkapje bij zich heeft, kan er eentje aanschaffen bij de chauffeur. De chauffeurs zorgen dat na elke rit de zitplaatsen en aanraakplekken worden ontsmet. Passagiers wordt gevraagd zoveel mogelijk met pinpas te betalen.

www.plusbusrhedenrozendaal.nl

planning@plusbusrhedenrozendaal.nl