Plusbus haalt eerste passagier op

RHEDEN – Raymond van Vliet was maandag 7 juni de eerste passagier die na de lockdown weer met de Plusbus Rheden/Rozendaal mocht reizen. Hij werd opgehaald bij zijn woning in Dieren en afgezet voor de deur van zorgboerderij De Munnikenhof in Rheden, waar hij werd ontvangen door wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden.

De Plusbus is bestemd voor mensen die niet of moeilijk in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen. De cliënten worden van deur tot deur vervoerd, dus bij hun woning opgehaald en naar de plek van bestemming gebracht. Voor corona deed de Plusbus 200 tot 250 ritten per week. Sommige passagiers gebruikten de Plusbus dagelijks voor vervoer naar het werk en terug. Anderen deden incidenteel een beroep op de Plusbus voor familiebezoek of een afspraak bij ziekenhuis of andere hulpverlener.

De Plusbus heeft de ritten twee keer moeten opschorten vanwege de lockdowns. Tijdens de eerste lockdown van half maart tot half juni vorig jaar was het niet mogelijk om met de Plusbus te reizen en ook van 1 november 2020 tot 6 juni dit jaar lagen de ritten ook grotendeels stil. “We hebben vanaf februari dit jaar wel ‘prikritten’ gedaan. Een aantal van onze vrijwillige chauffeurs vervoerde cliënten naar de vaccinatielocaties op Papendal en in Zevenaar”, meldt coördinator Kees Baars. De busjes zijn volgens hem inmiddels coronaproof. “Er wordt maar één cliënt per rit vervoerd, er is een plastic afscheiding tussen chauffeur en passagier en er zijn ontsmettingsmiddelen voor handen.”

Bij Plusbus werken 35 chauffeurs, allen vrijwilligers, en vijf mensen die de ritten plannen. De cliënten betalen dezelfde prijs als voor een rit met het openbaar vervoer.