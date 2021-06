Pinnende oplichter gezocht

DOESBURG / RHEDEN – De politie is op zoek naar de daders van bankpasfraude. Een oudere man uit Doesburg werd op 26 februari gebeld door een man die zich voordeed als medewerker van de fraudehelpdesk van de bank. Er zou geprobeerd zijn om geld van de rekening af te halen en de bankmedewerker stelde voor om de rekening te beveiligen. Een tweede ‘bankmedewerker’ kwam het slachtoffer hier thuis mee helpen. Hij knipte de bankpas door en nam deze mee. De chip in de pas bleef echter intact, zodat er nog steeds mee kon worden gepind. Dit gebeurde later die dag in Rheden.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten van deze zaak. Iedereen die tips heeft, kan de politie bellen via de opsporingstiplijn, tel. 0800-6070, of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.