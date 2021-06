Peuterdans bij WIK Rheden

RHEDEN – WIK Rheden biedt peuterdans voor de allerkleinsten. Kinderen leren bewegen op verschillende soorten muziek. Door eenvoudige en herkenbare bewegingen te doen, zoals rennen, springen, rondjes draaien, zwaaien, kruipen en rollen, leert hij hoe hij zijn lichaam kan inzetten op het ritme en de melodie van een liedje. Hij ontdekt zijn emoties en is tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van zijn muzikaliteit en motoriek. Peuterdans wordt gegeven op zaterdagochtend van 9.30 tot 10.45 uur in het WIK Huis aan de IJsselsingel 95 in Rheden. Aanmelden voor een proefles kan via secretariaat.wikrheden@gmail.com.