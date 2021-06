BRUMMEN – De Vroolijke Frans in Brummen (Broek) heeft het cultuurprogramma voor de rest van het jaar rond. Para Eterno bijt op vrijdag 2 juli het spits af. Dit muzikale duo speelt elke vrijdag vanaf 18.00 uur tijdens het diner.

Daarnaast staan voor september de Broekse Kermis met livemuziek, Jazz in Broek en de Vroolijke Brocante op het programma. Al deze optredens en evenementen worden gehouden in de buitenlucht.

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719