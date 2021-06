Overzicht van Doesburgse oorlogsslachtoffers in Roode Tooren

DOESBURG – In Streekmuseum De Roode Tooren in Doesburg hangt een lijst met 67 namen. Namen van 67 Doesburgers die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lijst werd, na zorgvuldig onderzoek, samengesteld door Henk IJbema.

Henk IJbema is onderzoeker voor Het Huis Doesburg, een club vrijwilligers die zich inzet voor het in beeld brengen van de Doesburgse geschiedenis. Zijn specialiteit is de Tweede Wereldoorlog en zodoende werkte hij nauw samen met Rinus Rabeling van Streekmuseum de Roode Tooren. Samen werkten zij aan de expositie Doesburg in de Tweede Wereldoorlog. “Ik vroeg Rinus hoeveel Doesburgse slachtoffers er in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Hij moest me het antwoord schuldig blijven”, vertelt IJbema. “En zoals dat vaak gaat in dit soort gevallen, werd ik als vraagsteller ook de onderzoeker.”

IJbema dook in de archieven om een antwoord te vinden op zijn vraag. “Er is nooit één lijst gemaakt van Doesburgers die in de oorlog zijn omgekomen. Van sommigen zijn de verhalen (deels) bekend, zoals van de joodse inwoners die zijn weggevoerd of de dwangsarbeiders die in Berlijn omkwamen. Maar niet van iedereen is het verhaal vastgelegd.”

Naast zijn persoonlijk archief van dagboeken uit de Tweede Wereldoorlog ging IJbema op zoek in het Gelders Archief, het Stadsarchief en bij de Oorlogsgravenstichting. De zoektocht heeft uiteindelijk een lijst opgeleverd met 67 namen, allen van inwoners van Doesburg die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Mannen, vrouwen en kinderen, burgers en militairen. De jongste 10 maanden, de oudste 80 jaar. “Met deze lijst brengen wij deze omgekomen Doesburgse mannen, vrouwen, kinderen en militairen weer terug in de stad. Bij eenieder hoort een persoonlijk verhaal, dat bekend is bij hun dierbaren.”

De lijst heeft een prominente plek gekregen in Streekmuseum De Roode Tooren, waar de expositie Doesburg in de Tweede Wereldoorlog nog tot en met eind dit jaar te zien is. Aan de hand van een aantal thema’s wordt ingegaan op wat de Duitse bezetting voor de stad en zijn inwoners heeft betekend. Denk aan onder andere mobilisatie, bezetting, voedselvoorziening, verzet en verraad, tewerkstelling in Duitsland, de joodse inwoners en uiteraard de bevrijding door de Canadezen op 16 april 1945. De gebeurtenissen in de laatste twee weken van de oorlog, waarin er flink werd gevochten in en rondom de stad, krijgen veel aandacht. “Die periode heeft veel impact gehad op de bewoners van Doesburg”, vertelt Rinus Rabeling. De expositie toont foto’s van de gehavende stad. De documentaire Het Drama van Doesburg, gemaakt door Henk IJbema samen met Maarten Lindner, gaat over de gebeurtenissen op 20 april 1945 waarbij drogist Philippus Gastelaars een van de slachtoffers was.

Streekmuseum De Roode Tooren is weer geopend, maar is een maximum aantal bezoekers tegelijkertijd toegestaan. Dit houdt in dat, als dit maximum wordt bereikt, nieuwe bezoekers even buiten moeten wachten of later terug moeten komen. Een bezoek reserveren kan eventueel via tel. 0313-474265 of museum@deroodetooren.nl. Het museum is geopend op dinsdag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, maar een gift wordt op prijs gesteld.

De lijst van omgekomen Doesburgers en militairen door oorlogsgeweld gedurende de Tweede Wereldoorlog 1940 – 1945 is te zien op de website van Streekmuseum De Roode Tooren te Doesburg: www.deroodetooren.nl.

Foto: Rinus Rabeling (links) en Henk IJbema bij de lijst met omgekomen Doesburgers in de Tweede Wereldoorlog, te zien in Streekmuseum de Roode Tooren