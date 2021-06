Oranje wandelroute door Velp blijft beschikbaar

VELP – De Oranje Puzzelroute App, die Stichting Velp voor Oranje ter gelegenheid van Koningsdag had samengesteld, bleek een groot succes. Een groot aantal Velpse gezinnen heeft de 8 kilometer lange route gelopen of gefietst op Koningsdag en op andere dagen in de Meivakantie. Zaterdag 29 mei was de prijsuitreiking op De Overtuin. De Puzzelrouteapp blijft gratis beschikbaar.

De deelnemers aan de wandeling hebben hun dorp nog beter leren kennen. De route voert langs Koningslindes, straatnaambordjes, gedenkstenen en bijzondere banken die allemaal herinneren aan Nederlandse koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. “We kwamen op allerlei plaatsen die we nog nooit hadden gezien”, vertelt een van de vaders. “Vooral de originele geweerlopen en kanonskogels op het Waterloomonument in Park Daalhuizen, was een opzienbarende verrassing.” Een moeder voegt toe: “We hebben nooit geweten dat landgoed Larenstein zo prachtig is en zo groot.” Haar dochter vond het vooral leuk om een straatnaambordje te zien van Prinses Ariane: “Wat leuk dat wij in Velp als eerste in Nederland zo’n bordje hadden.”

Prijsuitreiking

Voor de jongeren was de Puzzelroute extra spannend, vanwege de vragen die ze moesten beantwoorden. Zij maakten kans op leuke prijzen. Op zaterdag 29 mei waren de samenstellers van de route, Anita Matser en Nelleke den Boer-Pinxter, op de Overtuin in Velp aanwezig om de prijzen uit te reiken aan diegenen die het maximale aantal punten hadden gehaald: Charleen de Haas, Sara Nieuwenhuijzen, Iris Boone, Jurre Hageman, Victor Hessels, Mattijs Hendriks, Erben en Joren Meijer en Sebastiaan Franken. Maar ook de volgende deelnemers kregen een prijsje voor hun goede prestaties: Ruben, Feline, Hessel, Linde, Hidde, Merle, Olivier, Bente, Julia, Tobias, Jesse, Suze, Alexander en Julie.

Alle deelnemers, vaders, moeders, broertjes en zusjes kregen bovendien een bon voor een gratis ijsje van La Farfalla. Met de zon erbij leek het wel een beetje op Koningsdag.

Gratis route-folder

De Oranje Puzzelroute blijft gratis beschikbaar als App, die te downloaden is onder de naam Storytrails. “Maar de Puzzelroute is nu ook in alle rust te volgen via de website van Velp voor Oranje en ook uit te printen”, vertelt voorzitter Gety Hengeveld van Velp voor Oranje. “Zo kan iedereen de Puzzelroute lopen of fietsen, ook zonder App.”

Een professionele Wandel- en Fietsroutefolder met kaart (zonder de puzzelvragen) is vanaf zaterdag 5 juni gratis verkrijgbaar bij de Velpse boekwinkels en alle VVV-servicepunten in de gemeente Rheden. “We hopen daar veel mensen een plezier mee te doen in deze coronatijd”, zegt penningmeester Kees Prins. “Het is een prachtig uitstapje langs mooie straten, lanen en parken en toch dicht bij huis.”

Foto: Maurits de Groot

www.velpvoororanje.nl