Opfriscursus zwemdiploma

RHEDEN – Kinderen die net tijdens of de coronaperiode hun zwemdiploma hebben behaald, hebben waarschijnlijk weinig kunnen oefenen. RFC Rheden biedt voor hen een opfriscursus. In vijf lessen worden alle zwemvaardigheden nog eens goed doorgenomen. Alle kinderen met een zwemdiploma zijn welkom. De kosten bedragen 30 euro voor vijf lessen, op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur in het Biljoenbad in Velp. De eerste les is op vrijdag 25 juni, maar een week later starten is eventueel ook nog mogelijk. Stuur voor informatie en aanmelding een e-mail naar superspetters@pfcrheden.nl. Vermeld bij aanmelding naam en leeftijd van het kind en welk zwemdiploma al behaald is.