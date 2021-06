Opfriscursus bij Zwembad Den Helder

DOESBURG – De vakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat veel gezinnen op zoek gaan naar zwemwater. Wel vragen veel ouders van kinderen die net voor de coronaperiode hun diploma hebben gehaald, of zij nog wel zo goed kunnen zwemmen. Het zwembad is lange tijd gesloten geweest en er was nauwelijks gelegenheid om te oefenen. Daarnaast kan het natuurlijk ook gewoon zo zijn dat het er niet van gekomen is om samen te gaan zwemmen.

Ze zeggen wel dat je zwemmen niet verleert, maar als kinderen het niet bijhouden, verslechteren toch vaardigheden, zoals het onderwaterzwemmen. Daarom biedt Zwembad Den Helder in Doesburg een opfriscursus. Kinderen kunnen voor 35 euro vier lessen volgen om de zwemtechniek weer op peil te brengen. De eerste les is op zaterdag 26 juni van 10.00 tot 10.45 uur. Aanmelden kan bij de receptie van het zwembad.