Open coffee in Velp

VELP – Donderdag 24 juni van 9.00 tot 11.00 uur is er weer een open coffee in Me and Mrs P in Velp. Tijdens deze netwerkbijeenkomst kunnen ondernemers en mensen die plannen hebben een een eigen onderneming te starten elkaar ontmoeten. Me and Mrs P beschikt over voldoende geschikte zitplaatsen, zowel binnen als buiten. Vooraf aanmelden kan via ocvelp@gmail.com, dit voorkomt opstoppingen bij de ingang. Mensen die zich niet aangemeld hebben zijn ook welkom, zij moeten zich bij de ingang wel registreren.