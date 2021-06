Open atelier Annie Elissen

BRUMMEN – Annie Elissen – Groot Tjooitink neemt dit jaar voor het eerst deel aan het Landelijk Atelierweekend op zaterdag 26 en zondag 27 juni. Haar atelier aan de Zegerijstraat 7a in Brummen is beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Annie Elissen is bekend van haar schilderijen van koeien en kippen, maar heeft haar grenzen nu flink verlegd. Zij haalt haar inspiratie niet alleen uit ‘de alledaagse schoonheid’, maar kijkt ook naar de oude meesters en geeft hier haar eigen draai aan. Het beschilderen van porselein, glas en lampenkappen is een andere uitdaging, ander materiaal en geen plat vlak. Wie dit weekend een bezoek wil brengen, kan een afspraak maken via tel. 06-50880639 en annie@elissen.com.

www.annie.elissen.com