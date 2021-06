Ook Doesburg staat voor financiële uitdaging

DOESBURG – De gemeente Doesburg moet de komende jaren de hand op de knip houden. De financiële situatie staat onder druk, mede door de stijgende kosten voor de jeugdzorg en de Wmo. Wat dit voor gevolgen heeft, legt het college van B&W uit in de Kadernota 2022.

Om de financiële positie van de gemeente Doesburg niet verder onder druk te zetten, staan er in de kadernota alleen begrotingsvoorstellen die onvermijdelijk zijn. Dat betekent dat nieuwe projecten niet meer worden opgestart.

Ook moet Doesburg verder bezuinigen. In de afgelopen begroting werden de financiën voor verschillende diensten en voorzieningen versoberd en de gemeente Doesburg zal nu verder moeten kijken naar kostenbesparingen. Ook moet worden bekeken hoe de gemeente extra inkomsten kan vergaren. Een verhoging van de OZB wordt daarin niet uitgesloten.

Birgit van Veldhuizen, wethouder financiën, legt uit dat er pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden. Zo zullen ambities en kwaliteitsniveaus hier en daar moeten worden bijgesteld. “Dit is een bittere pil voor de gemeente Doesburg. We zullen keuzes moeten maken, als we een financieel gezonde stad willen blijven. Dit zullen we in nauw overleg met de bewoners en de raad gaan doen, de toekomstvisie helpt ons hierbij zeker.”