Oogstmarkt De Steeg

DE STEEG – Het ziet er naar uit dat de coronaregels worden versoepeld en de wekelijkse zomerse oogstmarkt in De Steeg weer van start kan gaan. Als alles doorgaat, kan de eerste editie zaterdag 3 juli plaatsvinden. Vervolgens is er elke zaterdag in juli, augustus en september tussen 10.00 en 12.00 uur een markt op het Amaliaplein. Hobbytuinders en een imker bieden hier het teveel aan oogst van groente en fruit aan. Daarnaast worden zelfgemaakte jams en conserven verkocht. Wie ook een of meerdere keren zelfgekweekte producten wil aanbieden, kan contact opnemen via tel. 06-43895088.