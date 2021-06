Onderzoek naar sport en ontspanning voor mensen met een beperking

DOESBURG – Op verzoek van wethouder Birgit van Veldhuizen is de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) gestart met een onderzoek naar sporten voor mensen met een beperking in Doesburg. Hierbij wordt ook gekeken naar andere vormen van ontspanning, dus niet alleen tennis en zwemmen maar ook bijvoorbeeld een kaartje leggen of fotograferen.

Doel van het onderzoek is om in beeld krijgen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied zijn voor mensen met een beperking. De SGRD heeft een groot aantal verenigingen en clubs aangeschreven met de vraag wat zij doen voor de doelgroep. Er zijn al flink wat reacties binnengekomen, maar de raad hoopt op nog meer. “Alleen zo kunnen we een duidelijk beeld schetsen en op zoek gaan naar oplossingen.”

De verenigingen en clubs zijn de ene kant van het verhaal. De mensen met een beperking die willen sporten en/of ontspannen is de andere partij. “Heeft u een plek gevonden waar u uw sport of hobby kan uitoefenen? Of is dit niet in de buurt en levert het problemen op met het vervoer? Laat het ons alstublieft weten!”, roept de SGRD op. Ervaringen kunnen worden gemaild naar secretaris@gehandicaptenraaddoesburg.org of telefonisch doorgegeven aan Marion Berends, tel. 06-28587872.