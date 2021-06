Omgeving voor 50 procent eigenaar van Zonnepark Bijvanck

ANGERLO – Lokale energiecoöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDZS) is een samenwerking aangegaan met energiebedrijf Pure Energie. Hierdoor kunnen omwonenden mee-investeren in Zonnepark Bijvanck en kan 50 procent van het park eigendom worden van de omgeving. Het zonnepark is voorzien aan de voet van twee van de windmolens van Windpark Bijvanck in het gebied tussen Angerlo en Loil, in de gemeente Zevenaar.

Energiecoöperatie ZDZS is opgericht door omwonenden van Zonnepark Bijvanck. Deze coöperatie en Pure Energie hebben recent een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend. Daardoor heeft Zonnepark Bijvanck nu twee initiatiefnemers: coöperatie ZDZS en Pure Energie.

De insteek van de samenwerking is dat de coöperatie en Pure Energie op gelijkwaardige basis samenwerken. Dat betekent dat zij de investeringen en inkomsten gelijk verdelen en gezamenlijk besluiten nemen over het zonnepark. Zo wordt 50 procent van het zonnepark eigendom van de omgeving, doordat omwonenden via de coöperatie kunnen mee-investeren in het zonnepark. Hiermee voldoet Zonnepark Bijvanck volledig aan het streven naar 50 procent lokaal eigendom in wind- en zonprojecten op land zoals opgenomen in het landelijke Klimaatakkoord.

Via ZDZS kunnen omwonenden mee-investeren in het zonnepark en zo voordeel hebben van het zonnepark. Hoe dit precies kan, wordt de komende tijd concreter vormgegeven door ZDZS. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt dat gemeld via de nieuwsbrief van het zonnepark. Aanmelden hiervoor kan via www.zonneparkbijvanck.nl. Ook informeert ZDZS omwonenden later over de mogelijkheden voor deelname en verdere opbouw van de coöperatie. Geïnteresseerden kunnen al wel contact opnemen met ZDZS via voorzitter Dirk de Jong en secretaris Jan Jaap Tiemersma. Zij zijn te bereiken via info@ziedezonschijnt.nl.

Het landschappelijk inpassingsplan van Zonnepark Bijvanck, waarin is opgenomen hoe het park eruit komt te zien, is inmiddels vergevorderd. Het plan is mede tot stand gekomen aan de hand van de input van omwonenden. Zij gaven aan dat ze graag willen dat er iets wordt teruggebracht van het coulisselandschap zoals dat vroeger in dit gebied veel voorkwam. Ook vroegen zij aandacht voor de biodiversiteit. De gemeente Zevenaar heeft ook aandachtspunten meegegeven op het gebied van landschap en biodiversiteit. In het landschappelijk inpassingsplan is daar rekening mee gehouden. Er worden hagen, struweel, knotwilgen, natte en kruiden- en bloemrijke zones aangelegd in en rond het zonnepark, in de stijl van het coulisselandschap. ZDZS en Pure Energie verwachten binnenkort het landschappelijk inpassingsplan met de omgeving te kunnen delen. Dit landschappelijk inpassingsplan is tevens de basis voor andere documenten die nodig zijn om een vergunning voor het zonnepark te kunnen aanvragen bij de gemeente Zevenaar.

Zonnepark Bijvanck is beoogd aan de voet van de twee oostelijke windmolens van Windpark Bijvanck, in het gebied tussen de dorpen Angerlo en Loil in de gemeente Zevenaar. De Didamse wetering begrenst het plangebied aan de zuidkant. Aan de noordkant wordt het plangebied begrensd door de Angerlose wetering. Het totale plangebied is 23 hectare groot, maar minimaal 25 procent van deze oppervlakte wordt gebruikt voor landschappelijke en natuurlijke maatregelen.

Een zonnepark van deze omvang wekt naar verwachting circa 17 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op. In de gehele gemeente Zevenaar werd in 2019 circa 217 miljoen kWh verbruikt. Het beoogde zonnepark kan dus naar verwachting circa 8 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken.

Doordat het zonnepark kan worden aangesloten op de netaansluiting van het windpark, kan op deze locatie meer duurzame elektriciteit worden opgewekt en terug geleverd aan het net zonder veel extra elektriciteitskabels aan te leggen. Dit heet cable pooling en draagt eraan bij dat de kosten voor de energietransitie wordt beperkt. De combinatie van de vier windmolens en het zonnepark is voor zover bekend een van de grootste projecten op het gebied van cable pooling in Nederland.

Foto: Het bestuur van coöperatie ZieDeZonSchijnt en het projectteam van Pure Energie tekenen de samenwerkingsovereenkomst op de beoogde locatie van Zonnepark Bijvanck. Op de voorgrond van links naar rechts: Jan Jaap Tiemersma (ZDZS), Michel Arninkhof (tekent namens Pure Energie), Dirk de Jong (tekent namens ZDZS), Henk Schoonvelde (Pure Energie) en Wanda Schaufele-de Jong (ZDZS). Op de achtergrond staan van links naar rechts Frank Schothuis (Pure Energie), Ruben Rasing (ZDZS) en Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie).