Oecumenische dienst in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op zondag 27 juni wordt in de Protestantse kerk aan de Woudweg in Klarenbeek weer een oecumenische kerkdienst gehouden. Het thema van de dienst is ‘Aanraking’. In coronatijd zijn veel aanrakingen niet mogelijk. Toch is het volgens de organisatie goed om elkaar te omhelzen. Al is het op afstand of digitaal. Door de oecumene reikt men elkaar te hand om samen op te trekken. De viering wordt verzorgd door dominee Marrit Bassa en Agnes Schiphorst. Opgave voor het bijwonen van deze dienst kan via pgkvw.nl. Men kan ook kijken en luisteren via kerkdienstgemist.nl.