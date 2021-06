Nomadland en Buiten is het Feest in Filmhuis Dieren

DIEREN – Filmhuis Dieren mag weer open en begint de programmering met de films Nomadland en Buiten is het Feest. Nomadland is te zien op zaterdag 12 en zondag 13 juni , Buiten is het Feest op dinsdag 15 juni. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur en zijn te zien in Schouwburg Theothorne in Dieren.

Nomadland draait om Fern. Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat ze met een bus op pad om de wereld te verkennen als een moderne nomade. Ze krijgt nieuwe vrienden die haar steunen tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse westen.

In het drama Buiten is het Feest neemt de succesvolle zangeres Sonne haar nichtje in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te treden over haar traumatische verleden. Pas als ze haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden.

www.filmhuisdieren.nl