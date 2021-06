Nog mooiere Badhuislaan dankzij ik-buurt-mee cheques

LAAG-SOEREN – In het kader van de actie ‘Ik buurt mee!’ van de gemeente Rheden werd vorig jaar het initiatief genomen om de berm van de Badhuislaan in Laag-Soeren, ter hoogte van het landgoed, een bode te laten worden van het naderende voorjaar. Met de verkregen cheques werd een deel van de berm voorzien van stinzenplanten. Dit voorjaar was het resultaat ervan zichtbaar.

De bloei van de diverse bloembollen gaven kleur en fleur aan het betreffende stuk. Mede daarom werd besloten te proberen een groter stuk in te richten via de actie. Dat werd een groot succes. Het initiatief vond zoveel bijval dat het streefbedrag naar boven kon worden bijgesteld tot 1000 euro. Velen doneerden hun cheque of gaven hem aan de initiatiefnemers.

De actie is inmiddels ten einde, maar voor Klazien Velthuizen, Joke van Tol en Wim Kleinsman begint het eigenlijk nu pas. Van de opbrengst worden weer bollen gekocht, die in het najaar worden geleverd. Daarna wordt de bodem klaargemaakt en gepoot. De Initiatiefnemers wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen. Het resultaat kan volgend voorjaar zeker door iedereen worden bewonderd.