Nirvana’s MTV Unplugged door Captain Albatross

DOESBURG – Liefhebbers van de muziek van Nirvana kunnen zaterdag 12 juni vanaf 20.00 uur hun hart ophalen. Captain Albatross brengt dan een tribute aan de band van Kurt Cobain.

Op de Nederlandse poppodia heeft Captain Albatross zich inmiddels luid en duidelijk bewezen. Met piepende versterkers, een strot als schuurpapier en het zweet aan de muren is dit concert een schitterende ode aan de legendarische band uit Seattle. In 2019 voerde Captain Albatross het album Unplugged in New York integraal uit op diverse plekken in Nederland, inclusief cellist, bloemen en kaarsen. Vol passie brengt de band de hits, b-kantjes en minder bekende pareltjes ten gehore, met een stem die een bizarre kopie van Kurt Cobain lijkt te zijn. Captain Albatross speelt Nirvana zoals geen enkele andere band dat doet.

De entree kost 12,50 euro. Reserveren kan via gasthuiskerkdoesburg.nl.