NIO netwerkwandeling: blij worden van vrijwilligerswerk

RHEDEN/ROZENDAAL – Hoe word je weer blij van vrijwilligerswerk en wat heb je daar als vrijwilliger voor nodig. Dat is het onderwerp van de netwerkwandeling die het NIO donderdag 10 juni aanbiedt voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden die ondersteuning bieden vanuit zorg- en welzijnsorganisaties of -buurtinitiatieven.

Het vrijwilligerswerk is het afgelopen jaar heel anders verlopen dan de meeste vrijwilligers gewend waren. Sommige organisaties moesten noodgedwongen activiteiten annuleren of op een geheel andere wijze het organiseren. Het gaat het er op lijken dat het vrijwilligerswerk na de zomer opnieuw als vanouds kan doorstarten. De kerngroep van het NIO (Netwerk Informele Ondersteuning) is benieuwd hoe vrijwilligers denken over deze herstart. Hoe gemotiveerd zijn vrijwilligers? Zijn er opfriscursussen nodig? Staan zij te popelen of blijven zij enigszins terughoudend? Wellicht besluiten vrijwilligers af te haken omdat ze hun vrijetijd inmiddels anders hebben ingevuld. Om ook straks over voldoende vrijwilligers te beschikken is het belangrijk dat duidelijk wordt wat vrijwilligers nodig hebben om met plezier zich in te zetten voor een ander. De kerngroep luistert tijdens de wandeling graag mee naar de gedachten van de deelnemers en gaat actief met de opgehaalde informatie aan de slag.

De netwerkwandeling op donderdag 10 juni start om 15.00 uur vanaf het mr B. van Leeuwenplein in Rheden. De tocht duurt circa 45 minuten tot hooguit een uur. Bij grote belangstelling wordt een extra route uitgezet, zodat de 1,5 meter afstand kan worden bewaard. De vrijwilligers kunnen na afloop nog even gezellig napraten en netwerken, partycentrum Ons Huis verzorgt hapjes en drankjes.

Wie mee wil lopen, wordt verzocht zich vooraf aan te melden, liefst voor 8 juni. Dit kan bij het secretariaat via netwerknio@gmail.com of tel. 06-36324778. Bij erg slecht weer schuift de netwerkwandeling een weekje op.