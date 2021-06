Nieuwe woningen aan de Oude IJssel in Doesburg

DOESBURG – Tussen de Koppelweg en de Oude IJssel in Doesburg komt het kleinschalige nieuwbouwplan De Havenmeester. Hier ontwikkelt Van Wijnen in samenwerking met de gemeente Doesburg in totaal dertien woningen.De Havenmeester is het kleinste nieuwbouwproject op de locatie Koppelweg in Doesburg. Bijzonder aan de woningen is de industriële architectuur met veel glas, staal en mooi metselwerk. Een verwijzing naar het oude bedrijventerrein dat jarenlang op deze locatie gevestigd was. Het perceel aan de Oude IJssel biedt ruimte aan zeven royale drielaagse gezinswoningen en zes gelijkvloerse patiowoningen. De dertien nieuwe woningen van De Havenmeester gaan naar verwachting in het najaar van 2021 in verkoop.