Nieuwe werken Kröller-Müller

HOENDERLOO – De BankGiro Loterij heeft uit haar opbrengsten over het jaar 2020 een bedrag toegezegd aan het Kröller-Müller van 1.057.0000 euro voor aankopen. “Wij zijn heel blij met deze royale en onmisbare bijdrage van de BankGiro Loterij, waarmee het Kröller-Müller substantiële aankopen kan doen”, aldus Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller Museum. Dankzij deze bijdrage is het Kröller-Müller Museum in staat geweest drie futuristische werken te verwerven. De aankopen, een kamerscherm van Giacomo Balla, een tekening van Alexander Bogomazov en een schilderij van Jules Schmalzigaug, zijn te zien in de tentoonstelling ‘De futuristische collectie’ van 20 maart tot en met 9 januari 2022. Het Kröller-Müller Museum is er trots op het enige museum in Nederland te zijn dat het futurisme als integraal onderdeel van de kunstgeschiedenis in de vaste opstelling kan laten zien.