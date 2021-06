Nieuwe welkomstborden in Loenen

LOENEN – Het zal menigeen opgevallen zijn dat de borden ‘Welkom in Loenen’, bij binnenkomst in het dorp via de Beekbergerweg en Hoofdweg, vervangen zijn door nieuwe exemplaren. De oude borden waren na ongeveer dertig jaar niet meer toonbaar. Jaap van de Born heeft destijds deze borden geschilderd, waarop de Loenense schaapskooi met schapen zichtbaar waren.

Een drietal Loenense organisaties, Dorpsraad Loenen Zonnedorp, de Schaapsscheerdersfeestcommissie en De Vrienden van de Loenense Bossen, was van mening dat deze borden hun bestaansrecht hebben verdiend. Vrijwilligers zijn aan de slag gegaan en hebben weer fraaie nieuwe borden gemaakt. Een derde bord is toegevoegd bij de binnenkomst in Loenen vanaf Eerbeek nabij de rotonde.