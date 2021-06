Nieuwe mijlpaal voor Loenen Energie Neutraal in zicht

LOENEN – Loenen Energie Neutraal (LEN) is opgericht eind 2013 en inmiddels dus al meer dan zeven jaar actief op het gebied van de verduurzaming van Loenen. Ooit begonnen met twee regelingen, voor zonnestroom en spouwmuurisolatie, zijn er nu inmiddels twaalf regelingen, variërend van acht vormen van isolatie, LED-verlichting, warmtepompen tot zonneboilers, zonnepanelen en nieuwe ontwikkelingen zoals PVT.

Inmiddels is door Loenense huiseigenaren, MKB, scholen, kerken en sportverenigingen via LEN bijna twee miljoen euro geïnvesteerd in isolatiemaatregelen en meer dan 2000 zonnepanelen, goed voor 700 KWp, waarmee over de afgelopen jaren bijna 800.000 euro aan energielasten én ruim 3 miljoen kilo aan CO2 emissie is vermeden.

Ook in 2021 is er weer voldoende geld om meer dan 100.000 euro aan Loenense duurzame projecten mee vooruit te helpen. Dit geld is beschikbaar voor iedere inwoner van Loenen.

Als de Loenenaren zo volop blijven investeren in nieuwe duurzame projecten als de afgelopen jaren, dan zal via LEN binnenkort de 750ste kWp aan zonnestroominstallatie geplaatst worden.

loenenenergie.nl/loenen-energie-neutraal