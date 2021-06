Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

RHEDEN / ROZENDAAL – De nieuwe editie van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal, is vanaf 4 juni te koop. In deze uitgave staan onder andere artikelen over het ontstaan van de ‘Vereniging van het Aangespannen Paard’, ruim 100 jaar Oranjefeesten in Dieren, een Indisch ambtenaar en burgemeester van Rheden in de 19e eeuw, de Dingenfabriek aan de Bergweg in Velp, Friese boeren in Middachten, de geschiedenis van de Begraafplaats Rozendaal, van villa Korvina tot huize Mariposa; de bewoners en hun levensgeschiedenis en over de boeken ‘Atlas van de IJssel’ en ‘Meander duikt in de geschiedenis van Rheden’. Ambt & Heerlijkheid kost 4,95 euro en is verkrijgbaar bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, Firma Elderman, Groenestraat 54 in Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in De Steeg.