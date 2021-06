Nieuwe bestuursleden voor Rhedens Dorpsbelang

RHEDEN – Het bestuur van Rhedens Dorpsbelang gaat er anders uitzien. Er is een nieuw team geformeerd met onder andere een nieuwe kandidaat voorzitter en een aantal nieuwe kandidaat bestuursleden. Zodra het mogelijk is wil de belangenvereniging een ledenvergadering beleggen om het nieuwe bestuur voor te stellen.

Het nieuwe bestuur is al druk met plannen smeden, bijvoorbeeld voor het vieren van het negentigste jubileum van Rhedens Dorpsbelang, het uitvoeren van een schouw van het dorp, het actualiseren van de brochure ‘Rhedens Dorpsgezicht uit 2012, het deelnemen aan allerlei initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid en het vormgeven aan een goede en actuele communicatie met de leden en het dorp. De digitale nieuwsbrief is daarin een eerste stap. Daarnaast is Dorpsbelang van plan meer gebruikte gaan maken van sociale media.

Inwoners die ideeën, suggesties of opmerkingen willen delen, willen meedoen met of meedenken over activiteiten, kunnen dit laten weten via info@rhedensdorpsbelang.nl. Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan ook via dit e-mailadres en wie liever een exemplaar op papier ontvangt, kan een briefje in de bus doen bij Wilma Simonse aan de Brinkweg 28a in Rheden.

www.rhedensdorpsbelang.nl