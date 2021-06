Nieuw tenue voor alle vv Oeken jeugd

BRUMMEN – VV Oeken en 123inkt.nl hebben voor de komende vier seizoenen een overeenkomst met elkaar gesloten voor de gehele jeugdafdeling van de vereniging. In een speciaal voor vv Oeken ontwikkeld wedstrijdshirt en blauw-witte kousen komt de voor Oeken herkenbare uitstraling weer terug op De Overkant en in de omgeving.

Naast de overeenkomst met 123inkt.nl is op initiatief van een aantal betrokken Oeken sponsoren het idee voor Sponsorcollectief De Overkant opgepakt. “Met het sponsorcollectief willen we zoveel mogelijk sponsoren de kans bieden om hun steentje bij te dragen aan het jeugdvoetbal binnen vv Oeken. In het clubhuis en via diverse digitale kanalen zal er aandacht worden besteed aan de deelnemende sponsoren”, legt de vereniging uit. Sponsoren die deel willen nemen, kunnen contact opnemen via sponsorzaken@oeken.nl.

Als onderdeel van de overeenkomst zullen alle spelende jeugdleden, jongens en meiden, bij aanvang van het nieuwe seizoen een nieuw wedstrijdshirt en kousen ontvangen. Het wedstrijdbroekje, de tas en het trainingspak volgen het seizoen erop. Naast 123inkt.nl als hoofdsponsor bij de jeugd, zal ook het logo van Sponsorcollectief De Overkant op de shirts terug te vinden zijn, op de mouwen is ruimte geboden aan twee goede initiatieven. De ene mouw is voorzien van het KNVB respect-logo, terwijl op de andere plek is voor Spieren voor Spieren.

De huidige SJO-wedstrijdshirts zullen binnenkort in worden genomen en in overleg met 123inkt.nl ter beschikking worden gesteld aan een goed doel. De overige zaken blijven vooralsnog bij iedere speler.