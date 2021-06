Nieuw clubgebouw voor Scouting en Rhevak Rheden

RHEDEN – Scouting Rheden en Stichting Rhevak zijn weer een stap dichterbij de realisatie van een nieuw clubgebouw in de Zuidflank van Rheden. Het nieuwe clubgebouw zorgt ervoor dat kinderen uit Rheden en omgeving weer jarenlang mee kunnen doen met uitdagende scoutingactiviteiten, evenementen én met de Rhevak vakantieweek. Het gebouw zal daarnaast worden ingezet als uitvalsbasis voor nieuwe outdoor-, bewegings- en natuureducatie-activiteiten op en rond de natuurspeelplaats. Ook de hulp bij andere evenementen in het dorp kan vanuit het gebouw goed voortgezet worden.

Het pand wordt zo circulair mogelijk casco neergezet met milieuvriendelijke strobouw panelen en hergebruikte bouwmaterialen. Er wordt gasloos verwarmd en de gevel wordt afgewerkt met panelen van gerecycled plastic. Meerdere Rhedense bedrijven helpen reeds met bouwmaterialen. Zo leveren Elderman, Meteoor, Nedabo en Biljoen Groen gratis of voor kostprijs bouwmaterialen. Ook andere bedrijven en organisaties uit de regio helpen met kennis en diensten. Het afbouwen zal grotendeels door de leden, ouders en andere vrijwilligers worden gedaan.

Voor het afbouwen binnen en de gevel is een financiële bijdrage of een bijdrage in materialen nog steeds zeer gewenst. Particulieren die Scouting en Rhevak een warm hart toedragen kunnen via www.steunscouting.nl doneren. In de etalage van Stichting VO Coach aan de Groenestraat in Rheden staat tijdelijk een maquette van het gebouw met meer informatie. Voor bedrijven is er een sponsorpakket beschikbaar.

Kinderen die eens willen meedoen met Scouting zijn op zaterdag van harte welkom bij de bevergroep (5-7 jaar) en de oudere groepen vanaf 11 jaar.

www.rhedensepioniers.nl