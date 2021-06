Nieuw bruggetje bij Kerstens Molentje

EERBEEK – Woensdag 2 juni was een bijzondere dag voor de acht mannen van de De werkgroep Gravinnebeek (vrijwilligers van IVN Eerbeek e.o.). Elke week komen zij samen op Landgoed Molenbeek om de beek te herstellen. Het knuppelbruggetje bij het Kerstens Molentje was al lange tijd aan vervanging toe. De mannen van de werkgroep maakten een mooie nieuwe brug, die woensdag werd geplaatst door Konijnenberg Bos en Groen uit Eerbeek. Het oudste lid van de groep Jan Staal had de eer om de brug officieel te openen. Tot zijn grote verbazing stond zijn naam op de brug gegraveerd. “Wat maken jullie mij nou”, was zijn verbaasde reactie. Vanwege zijn altijd trouwe inzet hadden de overige leden besloten dat de brug naar hem vernoemd moest worden.

Foto: Cynthia Vos