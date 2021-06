Nationale Voetbaldag bij sc Rheden

RHEDEN – Op zaterdag 12 juni deed sc Rheden mee aan de Nationale Voetbaldag. De jeugdcommissie van de vereniging had een sportieve middag georganiseerd, waar meer dan 50 enthousiaste kinderen op af waren gekomen. De grootste trekpleister was toch wel het penalty schieten. Met de keeper van het selectie-elftal in de goal, probeerden de jongens en meisjes, in drie leeftijdscategorie√ęn, de penalty-kampioen van sc Rheden te worden. Cas, Jim en Brent gingen naar huis met een penalty-bokaal en een mooie EK-voetbal. Daarnaast werd er weer heerlijk gevoetbald op het pannaveld, was er een springkussen, gatendoek, ballenvangspel en kon er voetgolf gespeeld worden. Met nog een ijsje voor alle kinderen was het feest compleet.