N317 en oprit A348 afgesloten voor groot onderhoud

REGIO – Provincie Gelderland start in juni met de eerste fase van het groot onderhoud aan de N317, de weg tussen Ellecom en Doesburg. Vanaf donderdag 24 juni 20.00 uur wordt het asfalt vervangen rond de afrit van de A348 tot aan de afslag Fraterwaard. Tijdens de werkzaamheden is de N317 afgesloten tussen de afrit Fraterwaard en de afrit van de A348 gesloten, evenals de A348 tussen de afrit De Steeg en de N317.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten op donderdag 24 juni, van 20.00 uur tot vrijdag 25 juni 06.00 uur en op vrijdag 25 juni, van 20.00 uur tot zaterdag 26 juni 18.00 uur. Er geldt dan een omleidingsroutes

De A348 richting Dieren is afgesloten vanaf afrit 3 (De Steeg) tot de aansluiting met de N317. Verkeer vanuit Arnhem naar Dieren gaat er op de A348 bij afslag 3 De Steeg af en via Ellecom naar Dieren. Verkeer van Dieren naar Arnhem kan gewoon gebruik maken van de oprit naar de A348.

De omleiding voor verkeer vanuit Doesburg richting Dieren loopt via de N338 (tussen Doesburg en Duiven), A12 en A348. De omleiding staat met borden langs de weg aangegeven.

Het fietspad langs het werkvak blijft open. Voor fietsers is er geen hinder door de werkzaamheden. Hulpdiensten en bussen kunnen over de parallelweg. Op vrijdag 25 juni is de weg van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer. Er geldt dan een snelheidslimiet van 30 km/uur. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en de verkeerslichten staan dan uit.

In november 2021 voert de provincie de tweede fase van het groot onderhoud uit aan de N317 vanaf de aansluiting met parallelweg Fraterwaard tot de rotonde bij de N338. Dan wil de provincie onder meer landbouwpasseerhavens weghalen en een middengeleider aanleggen bij de fietsoversteek bij het Schoonoordpad. Hiervoor ligt nu een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage tot en met 1 juli 2021. Meer informatie over het verkeersbesluit staat op de projectwebsite www.gelderland.nl/N317-Aansluiting-met-A348-rotonde-N338.