Muzikale pelgrimstocht door saxofonist Lotte Pen

DIEREN – Op zaterdag 19 juni om 16.00 uur vindt het concert Pelgrim plaats door saxofonist en componist Lotte Pen in Dieren. Een muziekwandeling door het historische natuurgebied Domein Hof te Dieren waarbij deelnemers met een koptelefoon op, met haar muziek, een soundscape beleven die eindigt in een apotheose: een live concert door Pen in de wijngaard.

“Een massage voor de zintuigen”, belooft Lotte Pen. “Het is geen standaard concert, maar onderdeel van een totaalbeleving.” De saxofonist, die onder andere speelde in concertzalen in Tokio, Sint Petersburg, Jakarta en New York, wil mensen ertoe verleiden een beweging te maken van buiten naar binnen. “De muziekwandeling vindt plaats in de openlucht en heeft het karakter van een pelgrimage. Door de fysieke beweging ligt de focus nog meer op het luisteren. Ik speel met de tegenstelling tussen groep en individu. Je wandelt met zijn allen, en tegelijk ben je door de koptelefoon alleen. Een concert beleef je collectief, Pelgrim met jezelf. Daar zit een interessante spanning in, vind ik.”

Lotte Pen werd geselecteerd als beste producer uit Oost-Nederland voor Nieuw Elektronische Waar 2018 en haar track ‘Tabernacle’ werd opgepikt door een Italiaanse documentairemaker die het gebruikt als soundtrack. Lotte componeerde muziek voor onder andere jeugddansgezelschap De Stilte en het Tuinfeest-Literair Festival te Deventer. Op Spotify trekt haar muziek wereldwijd honderdduizenden luisteraars per maand.

Kaarten voor het concert in Dieren kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.lottepen.nl/pelgrim.

Foto: Wim Sneller